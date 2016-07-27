Прокуратура расследует угрозы убийством нардепу, борящейся с "дерибаном" земли в Буче и Ирпене

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевщины, "народному избраннику, которая активно борется с незаконными застройщиками и дерибанщиками земли в г. Буча и г. Ирпень", через социальную сеть поступило сообщение от лица, которое угрожало физической расправой народному депутату и членам ее семьи.

По данному факту прокуратурой Киевской области начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.346 УК Украины.

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В настоящее время принимаются первоочередные следственные действия для установления лица, причастного к совершенному уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Киевской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Как подтвердила в своем твиттере пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, речь идет о депутате из фракции "Блок Петра Порошенко" Ольге Черваковой.