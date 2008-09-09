В Париже начался саммит Украина-ЕС
15:05, 09 сентября 2008Политика
1787 0
Ющенко, Саркози и Солана вместе выйдут к прессе
В Париже начался XII саммит Украина-ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, саммит происходит в Елисейском дворце французской столицы.
В начале мероприятия Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принимает участие в рабочем ланче от имени Президента Франции Николя САРКОЗИ, на котором также присутствуют глава Европейской Комиссии Жозе БАРРОЗУ и верховный представитель ЕС по вопросам внешней и безопасностной политике Хавьер СОЛАНА.
После ланча В.ЮЩЕНКО проведет встречу в узком кругу с Президентом Франции Н.САРКОЗИ.
После этого состоится Пленарная сессия XII саммита Украина-ЕС.
О результатах заседания В.ЮЩЕНКО, Н.САРКОЗИ, Ж.БАРРОЗУ и Х.СОЛАНА сообщат во время общего подхода к прессе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter