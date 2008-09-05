Томенко удивлен словами Ющенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает, что позиция Блока Юлии Тимошенко по Грузии была изложена в предложенном блоком проекте постановления Верховной Рады относительно российско-грузинского конфликта.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО выразил удивление тем, что Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО неправильно информируют об “отсутствии во фракции БЮТ четкой позиции относительно грузинско-российского конфликта, которая должна основываться на территориальной целостности Грузии, признании мирового плана урегулирования конфликта, а также содержать обеспокоенность относительно использования Черноморского флота РФ, который базируется на территории Украины, для войны в других странах”.

Он напоминает, что 2 сентября во время пленарного заседания в парламенте руководитель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и заместитель руководителя фракции Н.ТОМЕНКО в соответствующем зарегистрированном в ВР постановлении “О Заявлении Верховной Рады Украины относительно конфликта между Россией и Грузией” представили официальную позицию Блока Юлии Тимошенко. В текст постановления были включены Выводы Совета Европейского Союза относительно ситуации в Грузии, принятые 1 сентября, в частности, относительно “осуждения одностороннего решения России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии”.

Также в тексте проекта постановления речь идет оо осуждении применения оружия какой-либо из сторон и все односторонние шаги и непропорциональное применение силы, способствующие эскалации противостояния. В основу мирного и долговременного решения конфликта между Грузией и Россией должно быть положено уважение всеми сторонами принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности, которые признаются международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН и общая позиция Европейского Союза.

Кроме того, отмечает Н.ТОМЕНКО, в резолюции БЮТ выражено отношение к ситуации с Черноморским флотом: “считаем необходимым использовать все имеющиеся политико-правовые инструменты в рамках существующих двусторонних межгосударственных институтов Украины и России для установления и урегулирования всех процедур относительно пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины”.

При таких условиях сегодня странно слышать, что БЮТ якобы до сих пор не определился со своей позицией относительно Грузии, не признал мирового плана урегулирования конфликта, а также не выразил обеспокоенность относительно использования Черноморского флота.

“Наша четкая и понятная позиция зафиксирована в соответствующем проекте постановления и обнародована в Верховной Раде Украины еще 2 сентября”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что Украинское государство и, в частности, парламент в принятии подобных решений должны опираться в первую очередь на защиту национальных интересов и позицию международного содружества, а не принимать сугубо партийные декларации, как это предлагали сделать некоторые политические партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что Блок Юлии Тимошенко должен выразить свою позицию по Грузии и отменить антиконституционные законы, если хочет возобновление демократической коалиции.