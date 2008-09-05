В НУ-НС утверждают, что говорить о судьбе коалиции отказывается БЮТ

Блок "Наша Украина – Народная самооборона" заявляет, что никаких официальных обращений относительно начала переговоров с целью сохранения коалиции демократических сил НУ-НС от БЮТ не поступало.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, руководство блока «Наша Украина - Народная самооборона» неоднократно обращалось к руководству БЮТ, в том числе и публично, с просьбой созвать Совет коалиции, в чем было отказано.

"В связи с этим заявления руководителей БЮТ о том, что их политическая сила будет «до последнего бороться в переговорном процессе за коалицию», считаем циничными", говорится в заявлении.

"Освящать общим голосованием с Партией регионов и коммунистами создание прокремлевского большинства и одновременно призывать к спасению демократической коалиции является попыткой скрыть свое предательство перед миллионами избирателей", заявляют в НУ-НС.