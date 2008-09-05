Янукович передал Богатыревой, что разбитую чашку не склеишь

Партия регионов не намерена пересматривать решение об исключении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ из своих рядов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Решение принято, к нему никто возвращаться не будет», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов относительно обвинений одного из лидеров Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА в адрес своего однопартийца Дмитрия ТАБАЧНИКА, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что на этот счет будет проведена внутрипартийная дискуссия.

«Я против того, чтобы вешать ярлыки на какого-либо человека», - сказал он и добавил, что в некоторой мере Б.КОЛЕСНИКОВ прав, а в некоторой – нет.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября политсовет Партии регионов исключил Р.БОГАТЫРЕВУ из своих рядов. Поводом для этого решения стало заявление секретаря СНБО во время визита в США о том, что позиция лидера партии В.ЯНУКОВИЧА о необходимости признания Украиной независимости Южной Осетии и Абхазии является его личным мнением, а не позицией Партии регионов.

Сегодня, 5 сентября, газета “Дело” цитировала некоторые негативные высказывания заместителя председателя Партии регионов Б.КОЛЕСНИКОВА в адрес Д.ТАБАЧНИКА. По данным издания, Б.КОЛЕСНИКОВ выдвинул жесткое требование исключить Д.ТАБАЧНИКА из Партии регионов. “Дело” делает вывод, что резкие высказывания в адрес Д.ТАБАЧНИКА свидетельствуют о конфликте в Партии регионов.