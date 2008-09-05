Янукович считает, что он "обречен" баллотироваться в Президенты

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает себя обреченным баллотироваться на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он идти на выборы Президента, если президентские полномочия будут значительно сужены, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что это должно быть решение партии.

По его словам, до выборов еще долго, а решение будет приниматься на съезде.

«Моя точка зрения, что я обречен буду идти по этому пути. Но решать будет съезд», - сказал он.