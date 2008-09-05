ВР направила запрос к Президенту относительно увольнения Балоги

Верховная Рада Украины направила к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО депутатский запрос Владимира СТРЕТОВИЧА (фракция НУ-НС) и Владимира СИВКОВИЧА (фракция Партии регионов) по поводу освобождения Виктора БАЛОГИ от должности главы Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление данного запроса к Президенту проголосовало 323 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В мотивации необходимости увольнения В.БАЛОГИ говорится, что он «препятствовал деятельности народных депутатов и покрывал незаконные операции с землей».