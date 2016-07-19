Кабмин создал три территориальных управления Министерства по вопросам оккупированных территорий

Соответствующее распоряжение от 13 июля 2016 г. №495-р опубликовано на Правительственном портале.

Указанные органы будут функционировать как структурные подразделения аппарата Министерства - сектора в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, говорится в документе.

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Предполагается, что «принятие соответствующего акта позволит обеспечить на соответствующем местном уровне реализацию государственной политики по вопросам временно оккупированной территории Украины и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, с целью реинтеграции указанной территории и ее населения в единое конституционное пространство Украины».

Как сообщалось, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц создано правительством 20 апреля 2016 г. путем слияния Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса и Государственной службы по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя.