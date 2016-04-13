МинАТО может возглавить руководитель Агентства по восстановлению Донбасса — нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания фракции "Блока Петра Порошенко" сообщил народный депутат от "БПП" Сергей Березенко.

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"Есть предложение создать министерство по вопросам не только АТО, но и оккупированных территорий и Автономной Республики Крым, в том числе вопросы переселенцев объединить там. Мы предложили действующего руководителя Агентства по восстановлению Донбасса Черныша", - сказал Березенко.

В свою очередь председатель фракции БПП Юрий Луценко отметил, что депутаты от "Блока Петра Порошенко" настаивают, чтобы в структуре будущего правительства появилось новое министерство.

"Любая страна, в которой идет война, в которой есть часть оккупированной территории и свыше 1,5 млн временно перемещенных лиц, не может себе позволить не создать соответствующее правительственное агентство. Мы договорились о том, что будет создано министерство по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц", - сказал он.

Луценко заметил, что Черныш, который был предложен в качестве главы этого министерства, сегодня возглавляет Госагентство по восстановлению Донбасса и принимает участие в минских переговорах.

"То есть, человек в материале, англоязычный, что очень важно для международной финансовой помощи. И сам очень хорошо разбирается во всех проблемах и перемещенных лиц, и оккупированных территорий", - отметил лидер фракции.

На уточняющий вопрос, остается ли должность вице-премьера по вопросам АТО и оккупированных территорий, он отметил, что вместо этого было принято решение о создании министерства по тем же вопросам.