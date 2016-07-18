ЦИК обработала почти 80% протоколов на промежуточных выборах в Раду

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Так, в округе №23 Волынской области лидирует Ирина Констанкевич. Она набрала 57,24% голосов по результатам обработки 96,15% протоколов.

В округе №27 Днепропетровской области лидирует волонтер, советник главы Минобороны, самовыдвиженец Татьяна Рычкова. У нее после обработки 100% протоколов - 44,57% голосов.

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В Ивано-Франковской области в округе №85 обработано 96,38% протоколов. Там "УКРОПовец" Виктор Шевченко набирает 21,27% голосов.

В округе №114 Луганской области лидирует Сергей Шахов от "Нашего края": у него 40,49% голосов после обработки 8,27%.

В Полтавской области в округе № 151 обработали 72,68% голосов. Там в лидерах Руслан Богдан от «Батькивщины», у него 21,66 голосов избирателей.

В округе №183 Херсонской области обработано 69,15% протоколов. Там лидирует кандидат от "Батькивщины" Юрий Одарченко, который набрал 25,4% голосов.

В Черниговской области в округе № 206 обработано 97,12% протоколов. Там самовыдвиженец Максим Микитась набирает 31,42% голосов избирателей.

Как сообщалось, 17 июля прошло голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).