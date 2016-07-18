В полицию поступило уже более 200 сообщений о нарушениях на довыборах ВР

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, больше всего таких сообщений – в Луганской и Черниговской областях: 53 и 50 соответственно. Кроме того, в Херсонской области правоохранители получили 37 сообщений о нарушениях, в Полтавской – 25, Днепропетровской – 23, Ивано-Франковской – 19 и Волынской – 11.

По результатам проверки сообщений, полученных полицией, открыто 25 уголовных производств: в Черниговской – семь, Луганской и Херсонской – по пять, Полтавской – четыре, Днепропетровской и Ивано-Франковской – по два, на Волыни – 0.

Из этого количества 14 производств касаются нарушений избирательных прав граждан. В частности, сообщили в полиции, открыто пять уголовных производств по статье 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз) Уголовного кодекса Украины. Таких производств в Днепропетровской области – одно, в Луганской и Полтавской областях – по два.

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Кроме того, на в Ивано-Франковской области открыто два уголовных производства по ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или ведомостей Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса.

По ст.157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины открыто четыре уголовных производства – по два в Луганской и Черниговской областях.

Еще три уголовных производства полиция открыла по ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины – по одному в Полтавской, Херсонской и Черниговской областях.

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Остальные производства открыты по фактам ложных сообщений о минировании (четыре – в Херсонской области, еще одно – в Черниговской области), нанесение легких телесных повреждений (два – в Черниговской области) и повреждения имущества (одно – в Черниговской области). За подделку документов открыто одно производства в Луганской области), еще одно – за похищение или присвоение документов (Днепропетровская область).

Кроме того, по факту смерти наблюдателя на участке в Полтавской области открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, 17 июля прошло голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область) и №206 (Черниговская область).