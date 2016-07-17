На Черниговщине поступило 45 сообщений о нарушениях избирательного законодательства - полиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в общественном пресс-центре "Инициатива" сообщил начальник сектора коммуникаций ГУ НП в области Сергей Брыль.

По его словам, открыто 4 уголовных производства. В частности, в двух случаях речь идет о нанесении легких телесных повреждений, по одному - о препятствовании деятельности официальному наблюдателю и повреждения имущества.

"На все сообщения полиция оперативно реагировала, не зависимо поступали они от избирателей, народных депутатов, наблюдателей или журналистов", - отметил Брыль. По всем фактам проведены проверки.

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Он сказал, что голосование прошло без грубых нарушений общественного порядка и законодательства и ситуация в ходе проведения выборов в округе 206 является контролируемой. Полиция и в дальнейшем будет обеспечивать общественный порядок. Так, полицейские продолжают дежурить в УИК. Здание, где расположена ОИК 206, охраняют спецподразделения, кроме того, для усиления будут задействованы силы Нацгвардии.

В то же время, Брыль сообщил, что полиция проверяет информацию о заминировании одного из зданий в центре города вблизи Черниговского отдела полиции, информация о чем поступила около 20:00.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным ОИК, в округе 206 явка избирателей на промежуточных выборах народного депутата по состоянию на 20:00 составила 34,6%.

По результатам экзит-поллов, проведенных Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS по заказу Комитета избирателей Украины на промежуточных выборах 17 июля, в округе №206 победу одерживает самовыдвиженец Максим Микитась - 32%, на втором месте - Юрий Власенко (ВО "Батькивщина", 28,4%).