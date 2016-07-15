"Вынесем тебя на вилах": Генпрокуратура расследует угрозы Ляшко прокурору Черниговщины (видео)

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 15 июля в средствах массовой информации была распространена видеозапись угроз Ляшко в адрес прокурора Черниговской области.

В этот же день Главным следственным управлением ГПУ по данным сообщениям в порядке ст.214 УПК Украины в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по указанному факту по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.345 УК Украины (угроза насилием в отношении работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и ч.1 ст.343 УК Украины (влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться принятия незаконного решения).

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Досудебное расследование по указанному уголовному производству осуществляется Главным следственным управлением ГПУ.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины и обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования в соответствии с требованиями ст.ст.2, 9, 28 УПК Украины», - говорится в сообщении.

В частности, отметили в ГПУ, в Верховную Раду направлены письма и повестки о вызове народных депутатов Украины, которые, по имеющимся материалам, «могут быть свидетелями совершения преступления», для проведения следственных и процессуальных действий с их участием.

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Санкция ч.1 ст.345 УК Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок; санкция ч.1 ст.343 предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 1 года, или ареста на срок до 3 месяцев.