В Харькове прокуратура передала в суд дело бойца "Восточного корпуса", который ударил полицейского

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Павла Винду, в конце прошлой недели прокуратура области утвердила и направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт по факту избиения полицейского во время конфликта, который произошел 9 мая текущего года на ул. Ярослава Мудрого.

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По сведениям прокурора, 26-летнему сотруднику роты патрульной службы полиции особого назначения "Восточный корпус" инкриминируется умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 9 мая спецподразделение "Харьков" обнаружило оружие в автомобиле "Фольксваген", который стоял возле дома №3 на ул. Ярослава Мудрого.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Водитель автомобиля, в свою очередь, по телефону вызвал "на помощь" друзей. Они начали препятствовать правоохранителям проводить следственные действия. Возник конфликт. Один из друзей водителя ударил кулаком в голову 27-летнего инспектора управления патрульной полиции Харькова. Правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Во время досудебного расследования оказалось, что злоумышленник тоже милиционер - сотрудник роты патрульной службы полиции особого назначения "Восточный корпус".