Луценко предложил депутатам оформить допуск к гостайне и ознакомиться с выводами по делу об Иловайской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

"Генеральная прокуратура Украины обращается ко всем без исключения народным депутатам Украины, депутатским группам и фракциям с предложением оформить в установленном законодательстве порядке допуски к государственной тайне", - сказал Луценко.

Он добавил, что таким образом депутаты смогут ознакомиться с материалами и выводами экспертов по делу об Иловайской трагедии.

По мнению генпрокурора, учитывая требования законодательства по защите сведений, составляющих государственную тайну, ознакомление депутатов с выводами экспертов позволит в целом без нарушений закона донести народу Украины "объективную истину по этому делу, прекратив фальсификации и политические игрища вокруг наших героев".

Он призвал депутатов оформить себе допуски и обратиться к председателю парламента, которого Луценко призвал предоставить ГПУ списки этих депутатов.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что такие списки будут переданы в Генпрокуратуру, и парламент максимально присоединится к расследованию этого дела.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести.

Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышала 16 тыс. чел.

Участники АТО настаивали на ускорении расследования и наказания виновных в трагедии военных командиров.