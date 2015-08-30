Переданные в прокуратуру документы по Иловайску подлинные – батальон "Кривбасс"

«Прокуратура полностью подтвердила, что документы настоящие, перед приездом на передачу я как раз общался со следователями военной прокуратуры», – сказал Колесник в эфире телеканала «112 Украина» в субботу вечером.

Он также добавил, что подлинность документов подтвердил и Генштаб. Кроме того, копии исходящих документов должны сохраниться и в самом Генеральном штабе.

Николай Колесник также выразил доверие органам военной прокуратуры, которые ведут следствие. «После сегодняшнего общения у меня появилось умиротворение в душе: я верю, что люди честно и профессионально работают», – сказал он.

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Напомним, ранее Николай Колесник, куратор батальона «Кривбасс», глава Криворожской городской организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» передал журналисту Юрию Бутусову для дальнейшей передачи следствию по уголовному делу в отношении Иловайских событий документы, которые свидетельствуют о наличии приказа руководства Генерального штаба ВСУ и штаба АТО наступать на город.

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"Утром 07.08 силами 40-го БТрО во взаимодействии с 3 БТГР 51 отдельной механизированной бригады (ОМБР) провести рейдовые действия в направлении Старобешево, Новокатериновка, Иловайск и до конца суток провести прочесывание и освобождения города Иловайск от террористов. Установить полный контроль над городом и во взаимодействии с подразделениями 3 БТРГ 51 ОМБР занять семь взводных опорных пунктов севернее и восточнее Иловайска...”, – сказано в шифрограмме.