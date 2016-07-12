В ГПУ рассказали, когда Онищенко объявят в международный розыск

Об этом заявил заместитель генпрокурора по международно-правовому сотрудничеству Евгений Енин, сообщает Espreso.tv.

"Буквально через несколько дней, когда будет понятно, что господин Онищенко, например, не откликнется на вторую подряд повестку явиться на допрос, вступают в действие другие механизмы. Он будет объявлен в розыск, в частности, международный, поскольку нам известно, что он покинул территорию Украины. Мы даже знаем, в каком направлении он это сделал", - сказал Енин.

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Он добавил, что с некоторыми странами, в частности Россией, вопросы выдачи лиц затруднено.

Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая нанесла ущерб государству в размере свыше 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргаздобыча".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест.