Онищенко: Я в Австрии, готовлюсь к Олимпиаде

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я принял решение не позволить себя показательно арестовать в зале ВР, сейчас готовлюсь к Олимпиаде, на тренировках в Австрии", - написал он.

Онищенко отметил, что такое решение он принял потому, что "видит явную угрозу своей жизни".

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"Это своеобразная спецоперация - бездоказательная. Все было согласованно заранее и доказательства не нужны. Ход операции показывает, что мне не дали бы права защищаться надлежащим образом. И главное, что многие люди от власти очень НЕ заинтересованы, чтобы я начал говорить, в связи с этим вижу явную угрозу моей жизни", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уже подписал соответствующее постановление ВР.