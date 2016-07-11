ЕС до конца года готов предоставить финпомощь на поддержку реформы госслужбы в Украине - Хан

Об этом сказал комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом,сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

В частности, по словам еврокомиссара, ЕС до конца года готов предоставить финансовую помощь на поддержку реформы публичной администрации, общий размер которой на три года составляет 90 миллионов евро, и заверил в поддержке Украины в проведении реформ.

В свою очередь Гройсман отметил, что с 1 мая начата реформа госслужбы. В этом контексте принята стратегия, в секретариате Кабмина будет сформирован специальный департамент, который будет заниматься внедрением этой реформы. Также будет создана группа поддержки реформ при премьер-министре, добавил он.

Читайте такжеХан назвал дату начала работы нового посла Евросоюза в Украине

Глава правительства сообщил, что на прошлой неделе состоялся конкурс в Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Избран ее состав из представителей общественности - 11 из 12 членов, а еще один член комиссии будет назначен парламентом. В среду этот вопрос будет утвержден на заседании правительства и начнутся публичные конкурсы центральных органов исполнительной власти, отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля еврокомиссар заявлял, что Еврокомиссия готова выделить 90 миллионов евро на реформу госслужбы, но ожидает от правительства и Верховной Рады внедрения соответствующего закона.

1 мая в Украине вступил в силу новый закон "О государственной службе", которые дает старт реформе системы государственного управления.