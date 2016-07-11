Украинские политики должны перестать думать о выборах и сконцентрироваться на плане реформ – еврокомиссар Хан

«Очевидно, что новое украинское правительство должно принимать сейчас непопулярные решения и реформы. Очень много времени ушло впустую – с осени прошлого года до весны текущего. И здесь нужна большая поддержка со стороны Верховной Рады. Я говорил много раз и повторяю снова: пора перестать думать о выборах и сконцентрироваться на плане реформ», – сказал еврокомиссар Хан, отвечая на вопрос УНИАН во время пресс-конференции.

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Он отметил, что пока рано давать оценки работе правительства и нового генерального прокурора, однако в Брюсселе в целом довольны тем, как новый Кабинет министров и новый генпрокурор начали свою работу, направленную на реформирование Украины и улучшения благосостояния граждан.

Как сообщал УНИАН, правительство Владимира Гройсмана, сформированное в результате длительного кризиса власти в Украине, начал работу в апреле текущего года. Следом было принято решение о назначении Юрия Луценко на должность генерального прокурора Украины.