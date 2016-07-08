В Днепре на 27 округе лидирует Татьяна Рычкова - опрос

Об этом говорят данные исследования Агентства социальных коммуникаций.

Татьяна Рычкова стала лидером предпочтений избирателей. За нее готовы проголосовать 20% жителей округа №27 в Днепре. Она вышла на первое место после выхода из гонки Оксаны Томчук. Об этом свидетельствуют данные экспресс-опроса, проведённого Агентством социальных коммуникаций.

"Татьяна Рычкова стала лидером избирательных предпочтений на 27 округе, - заявил Сергей Белашко, политолог, директор Агентства социальных коммуникаций. – Это произошло сразу после того, как стало известно, что Оксана Томчук выбыла из гонки".

Согласно данным экспресс-опроса, за Татьяну Рычкову готовы проголосовать 20% опрошенных избирателей 27-го округа в Днепре. Теперь она является лидером гонки.

"Значительный прирост рейтинга Татьяны Рычковой стал возможен благодаря кумулятивному эффекту, - считает Дмитрий Марунич, социолог, эксперт Агентства социальных коммуникаций. – Он стал результатом прекращения кампании Оксаной Томчук. В результате, электорат демократических сил переориентировался на Татьяну Рычкову".

Читайте такжеРычкова: Патриоты Днепра показали, что способны объединиться

Как свидетельствуют данные опроса Агентства социальных коммуникаций, рейтинг кандидатов среди всех опрошенных респондентов выглядит следующим образом:

- Татьяна Рычкова, самовыдвиженец – 20%;

- Загид Краснов, самовыдвиженец – 17%;

- Светлана Епифанцева, самовыдвиженец – 8%;

- Сергей Жуков, самовыдвиженец – 7%;

- Татьяна Корнийчук, ВО "Батьківщина" - 6%;

- Сергей Рулев, партия "Самопоміч" - 5%;

- Виктория Шилова, самовыдвиженец – 4%;

- Сергей Пасхалов, "Радикальная партия" - 4%;

- Анатолий Крупский, партия "Відродження" - 3%;

- Марина Денисенко, самовыдвиженец – 3%.

Среди тех избирателей, которые готовы прийти на избирательные участки, рейтинг выглядит следующим образом:

- Татьяна Рычкова – 30%;

- Загид Краснов – 25%.

"Рейтинг Татьяны Рычковой продолжает расти, так как она позиционируется как единый кандидат от патриотических, демократических сил. Ее поддерживают другие кандидаты. Сейчас на нее активно переориентируются их избиратели, - отметил Сергей Белашко. – Ее ближайший соперник уже не может показать динамику, так как замкнулся в нише приверженцев "Оппозиционного блока".

Напомним, что оба кандидата заручились поддержкой наиболее рейтинговых в регионе политических партий. Татьяну Рычкову поддержали в партии "Укроп" Бориса Филатова, а Загида Краснова – открыто поддерживает Александр Вилкул.

Эксперты считают, что кандидатам следует сфокусироваться на проведении работы с избирателями и донести на них важность голосования.

"Главной проблемой может стать низкая явка, о вопросе мобилизации своего электората, - считает Дмитрий Марунич. – Согласно нашим данным, явка на выборах 17 июля 2016 года составит около 35%".

Социологический экспресс-опрос был проведен с пятого по седьмое июля 2016 года. Было опрошено 1200 респондентов. Место проведения: территория округа №27, Днепр (Соборный район, часть Самарского и Центрального районов). Результаты репрезентативны для всей территории округа. Погрешность выборки не превышает 3,5%.