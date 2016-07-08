Порошенко сегодня отправляется с визитом в Польшу на саммит НАТО
08:43, 08 июля 2016Политика
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Президент Петр Порошенко отправляется с двухдневным визитом в Польшу, где примет участие в саммите НАТО по приглашению генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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В рамках саммита Порошенко примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также саммите Альянса по Афганистану.
Программой визита также предусмотрен ряд двусторонних встреч президента с лидерами ведущих иностранных государств, которые примут участие в саммите НАТО.
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