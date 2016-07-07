Вслед за четырьмя регионами Италии парламент Кипра выступил за отмену санкций против России
Парламент Кипра поддержал резолюцию, призывающую правительство страны начать работу со структурами Евросоюза над снятием санкций против России.
Документ был внесен Прогрессивной партией трудового народа и поддержан 33 депутатами, 17 парламентариев от голосования воздержались, передает РБК.
Депутаты предложили также обсудить с Москвой снятие ответных ограничений на товары из Кипра. Сами законодатели при этом пообещали заняться восстановлением сотрудничества с Россией по линии межпарламентских связей.
Согласно тексту резолюции, парламент признает европейские санкции против России "контрпродуктивными" и "неспособными разрешить украинский кризис". Депутаты также отметили, что в контексте текущего экономического кризиса санкции "негативно отразились на торговле с Россией и на кипрской экономике в целом".
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6 июля региональный совет итальянской Тосканы единогласно проголосовал за резолюцию с просьбой к правительству Италии об отмене санкций против РФ.
Как сообщал УНИАН, 5 июля региональный совет итальянской Ломбардии вслед за аналогичными решениями парламентов Венето и Лигурии признал принадлежность Крыма к России.