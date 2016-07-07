Вслед за четырьмя регионами Италии парламент Кипра выступил за отмену санкций против России

Документ был внесен Прогрессивной партией трудового народа и поддержан 33 депутатами, 17 парламентариев от голосования воздержались, передает РБК.

Депутаты предложили также обсудить с Москвой снятие ответных ограничений на товары из Кипра. Сами законодатели при этом пообещали заняться восстановлением сотрудничества с Россией по линии межпарламентских связей.

Согласно тексту резолюции, парламент признает европейские санкции против России "контрпродуктивными" и "неспособными разрешить украинский кризис". Депутаты также отметили, что в контексте текущего экономического кризиса санкции "негативно отразились на торговле с Россией и на кипрской экономике в целом".

Читайте такжеМИД Италии прокомментировал резолюцию Венето по "российскому" Крыму

6 июля региональный совет итальянской Тосканы единогласно проголосовал за резолюцию с просьбой к правительству Италии об отмене санкций против РФ.

Как сообщал УНИАН, 5 июля региональный совет итальянской Ломбардии вслед за аналогичными решениями парламентов Венето и Лигурии признал принадлежность Крыма к России.