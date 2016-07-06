В Италии еще один регион одобрил аннексию Крыма Россией и выступил за снятие с нее санкций

Как передает "Европейская правда", региональный совет Ломбардии проголосовал за резолюцию "Признание принципа самоопределения Крыма и снятие санкций с России".

Инициатива была представлена евроскептической правой партией "Лига Севера". За нее также проголосовали депутаты от партий "Вперед, Италия", "Братья Италии" и "Движение 5 звезд". Против были представители Демократической партии и "Гражданского пакта".

Принятая резолюция уполномочивает совет Ломбардии взаимодействовать с национальным правительством для восстановления диалога с Россией, изменения европейскими институтами взаимоотношений с РФ, продвигать позицию о необходимости отмены санкций против РФ и поощрять итальянское правительство к осуждению политики ЕС относительно непризнания аннексии Крыма.

Напомним, 29 июня, аналогичную резолюцию принял совет Лигурии.

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До этого, 18 мая региональный совет Венето поддержал резолюцию относительно признания Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России. Согласно резолюции, руководство региона уполномочено вести работу с правительством и парламентом Италии с целью пересмотра отношений между ЕС и Евросоюзом.

Министерство иностранных дел Италии после резолюции Венето подтвердил позицию своей страны о непризнании так называемого "референдума" в Крыму 2014 года и продлении санкций против России до выполнения Минских соглашений.