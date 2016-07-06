Региональный совет итальянской Тосканы одобрил резолюцию об отмене санкций против России

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на местное издание gonews.it.

Резолюцию предложил лидер местного отделения евроскептической правой партии "Лига Севера" Мануэль Вескови.

Документ обязывает Совет "принять меры относительно принятия любых полезных инициатив, направленных на воплощение в Европе взятых на себя обязательств, чтобы обеспечить преодоления санкций, введенных в ответ на кризис в Украине".

Документ также призывает правительство продолжать приверженность к диалогу и международному сотрудничеству, чтобы "строить мосты, а не стены".

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Как сообщал УНИАН, 5 июля региональный совет итальянской Ломбардии вслед за аналогичными решениями парламентов Венето и Лигурии признал принадлежность Крыма к России.

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Министерство иностранных дел Италии после резолюции Венето подтвердило позицию своей страны о непризнании так называемого "референдума" в Крыму 2014 года и продления санкций против России до выполнения Минских соглашений.