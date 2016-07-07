Закон о спецконфискации будет распространяться только на лиц, которые полгода в розыске - Сюмар

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, комментируя упреки отдельных политиков о том, что этот закон якобы будет касаться "бытовой конфискации" и "может быть применен к любому человеку".

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Парламентарий напомнила, что принятие закона о спецконфискации позволит обеспечить систему обороны страны. По ее словам, в условиях фактической войны это решение можно сравнить с теми решениями, которые парламент принимал по Межигорью Януковича.

Сюмар подчеркнула при этом, что закон о специальной конфискации будет касаться только арестованных средств, которые были добыты преступным путем, а не каких-либо активов вообще.

"Сейчас все рассказывают, что "вот, это может создать прецедент". Каждый в этом зале, на самом деле, накладывает этот закон на себя и боится его применения в отношении себя. Но его невозможно применить к кому-либо другому, потому что он действует только полгода и при этом надо быть в течение полугода в розыске. То есть, это касается только тех, кто уже сегодня находится в розыске. Но очень многие депутаты просто боятся такого прецедента", - подчеркнула она.

В то же время Виктория Сюмар обратила внимание, что оппоненты закона о спецконфискации не предлагают никакого другого способа, который бы позволил закрыть бюджетную дыру для финансирования системы обороны. "Ведь именно эти средства заложены в бюджете на финансирование армии. Они сейчас арестованы в банке и должны полностью поступить в Государственный бюджет Украины и прозрачно распределяться на те статьи, которые уже предусмотрены главной сметой страны. Эти статьи, в первую очередь, касаются системы обороны", - подчеркнула народный депутат.

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Как известно, 6 июля по результатам рассмотрения Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей взимания в доход государства необоснованных активов и активов, владелец которых не установлен (№4890), или так называемый закон о спецконфискации.

Кроме того, этот законопроект был предварительно согласован с Правительством. Так, законопроект №4890 предусматривает, что ходатайство о специальной конфискации в суд может делать только Генеральный прокурор, а сама процедура выписана с учетом международного права.