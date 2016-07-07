Назначенная при Абромавичусе замглавы МЭРТ уходит в отставку, завершив "волонтерский проект"

Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.

"Подтверждаю, сегодня последний день моей работы в министерстве", - сказала Клименко.

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Также она отметила, что с самого начала рассматривала государственную службу как волонтерский проект на 12 месяцев, и планирует трудоустроиться в частном секторе.

Как сообщал УНИАН, до назначения заместителем министра экономического развития Клименко работала на должности генерального директора девелоперской компании Cantik Enterprises, была коммерческим директором Dragon Development, директором компании «Славутич» и руководителем торгового отдела фондовой биржи ПФТС.