Назначенная при Абромавичусе замглавы МЭРТ уходит в отставку, завершив "волонтерский проект"
14:49, 07 июля 2016Политика
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Заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Клименко, назначенная на должность 8 апреля 2015 года при экс-министре Айварасе Абромавичусе, сегодня проводит последний день на работе в министерстве.
Клименко рассматривала государственную службу как волонтерский проект / Фото УНИАН
Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.
"Подтверждаю, сегодня последний день моей работы в министерстве", - сказала Клименко.
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Также она отметила, что с самого начала рассматривала государственную службу как волонтерский проект на 12 месяцев, и планирует трудоустроиться в частном секторе.
Как сообщал УНИАН, до назначения заместителем министра экономического развития Клименко работала на должности генерального директора девелоперской компании Cantik Enterprises, была коммерческим директором Dragon Development, директором компании «Славутич» и руководителем торгового отдела фондовой биржи ПФТС.
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