Кубив рассказал о сроках рассмотрения законопроектов о повышении соцстандартов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что есть договоренности между правительством, президентом и руководством парламента относительно рассмотрения на текущем и следующей пленарной неделе законопроектов относительно повышения социальных стандартов на 10 процентов с 1 декабря 2016 года, а также об отмене налога на пенсии, упрощении регистрации качественных иностранных лекарств.

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Как сообщал УНИАН, на заседании 27 апреля правительство приняло решение направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет Украины на 2016 год, в котором предусмотрено увеличение социальных стандартов с 1 декабря текущего года на 10% вместо 6%, как планировалось ранее. Таким образом, социальные стандарты в 2016 году вырастут на 6% с 1 мая и на 10% с 1 декабря, что в сумме составит 16% вместо запланированных 12%.