В Раде "радикалы" сели на пол вокруг трибуны (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении после перерыва в заседании Ляшко заявил, что требования фракций Радикальной партии, «Батькивщина» и представителей других сил относительно тарифов и офшоров не были услышаны.

Читайте такжеВ БПП рассказали, как Ляшко сорвал заседание глав фракций

“Сегодня пришли представители власти, заблокировали президиум, заблокировали парламентскую трибуну, лишая, таким образом, нас возможности продолжать этот протест”, - сказал депутат.

Вместе с тем, отметил Ляшко, они переходят в другую форму протеста.

“Мы объявляем сидячую забастовку”, - добавил он.

После этого депутаты от фракции Радикальной партии сели на пол возле трибуны парламента.