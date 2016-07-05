Заседание Рады закрыто, так и не начавшись: "Батькивщина" и "радикалы" заблокировали президиум и трибуну

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий заявил, что в связи с блокированием трибуны народными депутатами из фракций "Батькивщина", Радикальной партии, а также "свободовцами" и некоторыми внефракционными необходимо провести политические консультации "для того, чтобы мы могли разблокировать работу ВР".

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"И поэтому я хочу поблагодарить всех коллег за сегодняшние важные, принципиальные решения по борьбе с мафией", - отметил Парубий.

Он сказал: "В связи с политическими консультациями объявляю вечернее заседание Верховной Рады закрытым".

Ранее Ляшко аргументировал блокирование требованиями создать Следственную комиссию парламента по тарифам.

“Принять закон, который предусматривает весь газ отечественной добычи использовать на нужды жилищно-коммунального хозяйства”, - отметил лидер Радикальной партии.

Кроме того, по его словам, речь идет о требованиях расследования информации о коррупции и офшорах чиновников.

Ляшко также отметил, что эти две фракции не будут голосовать за любые решения.

“Мы остановим работу парламента, пока парламент не проголосует те решения, которые дадут возможность снизить тарифы и защитить украинских граждан, пока парламент не примет решение о расследовании коррупции, офшоров президента и его окружения”, - сказал он.