Генсек НАТО: Россия нарушила резолюции Совбеза ООН

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР считает, что Россия нарушила резолюции Совета безопасности ООН, признав независимость Южной Осетии и Абхазии.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на официальном сайте НАТО.

"Это противоречит многочисленным резолюциям Совета безопасности ООН, подтверждающим территориальную целостность Грузии, - резолюциям, под которыми Россия подписалась. Действия России в последние недели ставят под вопрос ее приверженность миру и безопасности на Кавказе. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию уважать эти принципы", - заявил генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Госдума и Совет Федерации России обратились к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами.

Сегодня, 26 августа, Д.МЕДВЕДЕВ подписал указы о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

После такого решения Д.МЕДВЕДЕВА Грузия обвинила Россию в аннексии Южной Осетии и Абхазии.