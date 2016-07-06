Савченко прокомментировала намерения возглавить Минобороны

Она утверждает, что не хочет возглавлять оборонное ведомство страны, передает "Новая газета".

"Как меня достал этот бред собачий! Я сказала, что если надо будет, то я готова. Но это не значит, что хочу. Я говорила, что у нас многие капитаны знают лучше генералов, как должно работать министерство обороны. А чем дальше (по званию - Ред.) — тем меньше совести", - рассказала Савченко.

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Она отметила, что не боится работы, но это не значит, что бежит занимать должности.

"То меня в президенты мерили, а сейчас опустили до министра обороны! Что же так слабо?" - иронично ответила нардеп.

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко заявляла, что готова быть президентом Украины, если этого захотят украинцы.