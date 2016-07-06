Савченко прокомментировала намерения возглавить Минобороны
Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко прокомментировала намерения стать министром обороны Украины.
Она утверждает, что не хочет возглавлять оборонное ведомство страны, передает "Новая газета".
"Как меня достал этот бред собачий! Я сказала, что если надо будет, то я готова. Но это не значит, что хочу. Я говорила, что у нас многие капитаны знают лучше генералов, как должно работать министерство обороны. А чем дальше (по званию - Ред.) — тем меньше совести", - рассказала Савченко.
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Она отметила, что не боится работы, но это не значит, что бежит занимать должности.
"То меня в президенты мерили, а сейчас опустили до министра обороны! Что же так слабо?" - иронично ответила нардеп.
Ранее народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко заявляла, что готова быть президентом Украины, если этого захотят украинцы.