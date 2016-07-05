"Незаконная инициатива": в МИД Франции отреагировали на намерения своих депутатов ехать в Крым

Об этом говорится в сообщении посольства Французской Республики в Украине со ссылкой на брифинг представителя МИД Франции Ромена Надаля.

Во французском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщение в СМИ о том, что группа французских парламентариев посетит Россию и оккупированный Крым.

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"Франция имеет четкую и неизменную позицию: вместе с Европейским Союзом и другими международными сообществами Франция не признает незаконную аннексию Крыма. Надо избегать любых, направленных на отход от этой позиции, инициатив, которые не налагают никаких обязательств на французскую власть", - подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что делегация французских парламентариев намерена посетить оккупированный Крым.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.