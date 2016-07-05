Во время оккупации Крыма новый командующий ВМС Украины хотел применить танки на полуострове - спикер Генштаба

Об этом заявил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, передает Крым.Реалии.

Он также вспоминает, что Воронченко предлагал уничтожить из танков боевиков, когда те захватили Верховную Раду Крыма, однако соответствующего приказа так и не поступило, единственный приказ: "Держитесь!".

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«После того, как Гиркин со своей бандой захватил Верховную Раду и Совет министров Автономной Республики Крым, Игорь Воронченко обратился в Министерство обороны и командование Военно-морских сил с просьбой предоставить соответствующее разрешение. Танки Т-64Б уже были погружены на трейлеры в 36-й бригаде, был соответствующий боекомплект на борту и мы готовы были двинуться на этих трейлерах для того, чтобы выдвинуть ультиматум боевикам, которые захватили Верховную Раду и Совет Министров, с требованием сложить оружие и сдаться, в противном случае мы готовы были вести огонь на уничтожение», – вспоминает спикер Генштаба ВСУ.

В 2014 году Воронченко попал в плен к оккупационным силам, где его продолжали уговаривать предать Украину. До того, как его похитили спецслужбы России, он занимался именно выводом украинских военных из оккупированной территории.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Порошенко назначил Игоря Воронченко на должность командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.