Рада уволила двух судей КСУ

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 241 народный депутат.

Согласно постановлению, Стецюк уволен с должности судьи КС в связи с подачей заявления об отставке.

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Председатель комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич напомнил, что согласно требованиям Конституции Украины, судьи КС избираются сроком на 9 лет полномочий, и такой срок для судьи КС Стецюка истек, поэтому он обратился с соответствующим заявлением в парламент.

Князевич подчеркнул, что Стецюк “это один из немногих судей КС, который абсолютно честно и на основании Конституции и закона свою деятельность проводил как судья КС”.

Он напомнил, что именно Стецюк один из немногих судей КС, не поддержавших решение КС, которое позволило узурпировать власть Януковичу путем отмены изменений в Конституцию в 2010 году.

Князевич напомнил, что Стецюк избирался от ВР по квоте на то время оппозиционных фракций парламента.

Кроме того, ВР приняла постановление "Об увольнении Александра Пасенюка от должности судьи Конституционного Суда Украины" (№4882).

За такое решение проголосовали 239 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено освободить Пасенюка от должности судьи КСУ в связи с достижением 65 лет.

Князевич напомнил, что постановлением ВР от 24 февраля 2014 года о реагировании на факты нарушений судьями КС присяги судьи было принято решение досрочно прекратить полномочия ряда судей КС, которые были избраны по квоте ВР, среди которых был и судья КС Пасенюк.

По словам Князевича, что тогда Пасенюк обратился в суд, и Высший административный суд в части досрочного прекращения полномочий Пасенюка признал постановление ВР незаконным.

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Князевич отметил, что в связи с таким решением суда председатель КС вынужден был издать распоряжение, и в июне 2014 года Пасенюк приступил к выполнению полномочий судьи КС.

7 июля 2014 года, то есть почти 2 года назад, Пасенюку исполнилось 65 лет, и это предельный возраст для пребывания в должности судьи КС.

Он отметил, что он понимает всю неоднозначность этого вопроса. "Оно имеет определенную политическую нагрузку", - отметил Князевич.

По его словам, если судью уволить согласно заявлению, то за ним остаются все льготы, но если не уволить, то тогда нельзя будет выбрать нового судью КС.