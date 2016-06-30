ПА ОБСЕ обсудит возможность размещения миротворцев на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ.

Ежегодная сессия будет иметь название "25 лет парламентского сотрудничества: построение доверия посредством диалога".

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На сессии 1 июля ожидаются выступления президента Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министра Грузии Гиорги Квирикашвили, спикера парламента Грузии Давида Усупашвили, действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.

Сессия соберет около 300 депутатов парламентов примерно 50 стран для обсуждения и принятия резолюций относительно некоторых наиболее актуальных текущих проблем в области безопасности, прав человека, экономики и окружающей среды.

Ожидается, что в ходе дебатов будет рассмотрен кризис в Украине, затянувшиеся конфликты в Грузии, ситуация с основными свободами в Крыму, транснациональный терроризм, борьба с коррупцией, права беженцев, неонацизм в Европе, климатические изменения и отмены санкций против парламентариев.

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Вместе с тем в программе сессии говорится о том, что планируется рассмотреть "международную операцию по поддержанию мира в Украине, которая должна быть развернута для усиления Минских соглашений".