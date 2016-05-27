Южная Осетия перенесла референдум о вхождении в РФ

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на "президента" самопровозглашенной республики Леонида Тибилова

Референдум решено провести после очередных выборов президента, которые намечены на апрель 2017 года.

Ранее УНИАН сообщал, что референдум о вхождении в состав РФ планировалось провести до августа этого года, однако точные сроки не были определены. На голосование будет вынесен вопрос об изменении югоосетинской конституции, что позволит в будущем обратиться к руководству России с просьбой о присоединении.

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Справка УНИАН. Южная Осетия - самопровозглашенное, частично признанное государство на Южном Кавказе. Значительная часть мирового сообщества (в том числе и Украина) рассматривает Южную Осетию (Цхинвальский регион) как зону этнополитического конфликта, при этом признавая ее частью территории Грузии в составе трех административных единиц.

Границы республики были определены во времена Грузинской ССР, когда на ее территории существовала этническая автономия - Южноосетинская автономная область. Ее независимость признают самопровозглашенные республики Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика и Нагорно-Карабахская Республика.