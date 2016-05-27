Южная Осетия перенесла референдум о вхождении в РФ
Власти Южной Осетии перенесли референдум о вхождении в состав Российской Федерации на 2017 год.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на "президента" самопровозглашенной республики Леонида Тибилова
Референдум решено провести после очередных выборов президента, которые намечены на апрель 2017 года.
Ранее УНИАН сообщал, что референдум о вхождении в состав РФ планировалось провести до августа этого года, однако точные сроки не были определены. На голосование будет вынесен вопрос об изменении югоосетинской конституции, что позволит в будущем обратиться к руководству России с просьбой о присоединении.
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Справка УНИАН. Южная Осетия - самопровозглашенное, частично признанное государство на Южном Кавказе. Значительная часть мирового сообщества (в том числе и Украина) рассматривает Южную Осетию (Цхинвальский регион) как зону этнополитического конфликта, при этом признавая ее частью территории Грузии в составе трех административных единиц.
Границы республики были определены во времена Грузинской ССР, когда на ее территории существовала этническая автономия - Южноосетинская автономная область. Ее независимость признают самопровозглашенные республики Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика и Нагорно-Карабахская Республика.