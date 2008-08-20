Тимошенко с Москвой будет вести себя "аккуратно", чтобы не было конфликтов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает против обострения отношений между Украиной и Россией из-за Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня заявила на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

«Что касается эскалации напряженности между украинской властью и Черноморским флотом, я категорически этого не поддерживаю. Я считаю, что сегодня украинская власть должна действовать ответственно, и не имеет право втянуть Украину ни в один военный конфликт. Мы видели за последние недели, как одноплановые действия, я бы сказала односторонние действия, могут отражаться на жизни целых народов», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что позиция украинской власти должна быть взвешенной, ответственной и такой, чтобы территория Украины не могла стать территорией «военной напряженности».

«Сейчас нужно действовать очень аккуратно, и это касается и всех вот этих решений, которые понаиздавали по Черноморскому флоту», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что страна, которая считает себя правовой, цивилизованной и демократической, должна выполнять международные соглашения.

«До 2017 года у нас есть международное соглашение (по пребыванию на территории Украины ЧФ РФ – УНИАН), и Украина будет его выполнять», - акцентировала Ю.ТИМОШЕНКО.