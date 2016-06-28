Парубий допустил продление текущей сессии Рады до сентября
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что текущая сессия ВР будет продлена до сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
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“Если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, если будет необходимость не закрывать ее для того, чтобы депутаты могли собраться в любой момент для принятия важных решений, то, конечно, мы перенесем момент закрытия сессии, как это делали в предыдущем году. Мы это решение будем принимать уже накануне закрытия”, - подчеркнул Парубий.
По его словам, в возможности продления сессии до сентября есть своя логика, в частности, в возможности собрать в любой момент народных депутатов.
Как известно, следующая сессия ВР начнется всоответствии с Конституцией Украины в первый вторник сентября.
В последние годы использовалась практика не закрытия сессии до сентября с тем, чтобы была возможность собрать в любой момент депутатов на заседание, поскольку в противном случае пришлось бы созывать внеочередную сессию.