Парубий допустил продление текущей сессии Рады до сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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“Если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, если будет необходимость не закрывать ее для того, чтобы депутаты могли собраться в любой момент для принятия важных решений, то, конечно, мы перенесем момент закрытия сессии, как это делали в предыдущем году. Мы это решение будем принимать уже накануне закрытия”, - подчеркнул Парубий.

По его словам, в возможности продления сессии до сентября есть своя логика, в частности, в возможности собрать в любой момент народных депутатов.

Как известно, следующая сессия ВР начнется всоответствии с Конституцией Украины в первый вторник сентября.

В последние годы использовалась практика не закрытия сессии до сентября с тем, чтобы была возможность собрать в любой момент депутатов на заседание, поскольку в противном случае пришлось бы созывать внеочередную сессию.