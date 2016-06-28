Порошенко: в конце этого года будет сформирован новый Верховный суд Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время торжественного заседания в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.

Читайте такжеПорошенко подписал изменения в Конституцию в части правосудия«Это (судебная реформа - УНИАН) - интегральная реформа, это реформа реформ, которая является предпосылкой и залогом всех остальных преобразований», - отметил Порошенко.

«Что главное в судебной реформе? Глубокое очищение и кардинальное обновление судейского корпуса – раз. Жесткий контроль, в том числе и общественный, за честностью, за доходами и расходами судей – два. Отмена неограниченной неприкосновенности судей – три. Ликвидация политических влияний и независимость судебной ветви власти – четыре», - подчеркнул глава государства и заверил, что сознательно и добровольно уступил часть своих действующих президентских полномочий.

«Суды не изменить за один день. На внедрение реформы понадобится несколько лет, но в результате этой кропотливой работы все украинцы получат новую судебную систему: более честную, более независимую, более справедливую», - заявил Порошенко.

«Уже в конце текущего года на конкурсной основе будет сформирован новый Верховный суд Украины. В конкурсе смогут принять участие и юристы вне судебной системы. И я призываю их сейчас активно подключаться к реформе», - добавил президент.