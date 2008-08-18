Медведев об Украине и ЧФ: "Пусть не указывают нам, как себя вести"
19:50, 18 августа 2008Политика
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Президент России награждал военных
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ предостерегает Украину от неквалифицированного, по его словам, вмешательства в ситуацию с Черноморским флотом России, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
"Пусть не указывают нам, как себя вести, - сказал Президент РФ. - Мы будем действовать в соответствии с директивами, которые будут приниматься мною как верховным главнокомандующим".
Он сообщил, что готов договариваться с Украиной по вопросу о Черноморском флоте РФ, но только на основе существующих международных договоров.
Д.МЕДВЕДЕВ сделал эти заявления во Владикавказе, куда он прилетел, чтобы вручить награды военным, отличившимся в ходе военной кампании в Грузии.
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