Медведев об Украине и ЧФ: "Пусть не указывают нам, как себя вести"

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ предостерегает Украину от неквалифицированного, по его словам, вмешательства в ситуацию с Черноморским флотом России, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

"Пусть не указывают нам, как себя вести, - сказал Президент РФ. - Мы будем действовать в соответствии с директивами, которые будут приниматься мною как верховным главнокомандующим".

Он сообщил, что готов договариваться с Украиной по вопросу о Черноморском флоте РФ, но только на основе существующих международных договоров.

Д.МЕДВЕДЕВ сделал эти заявления во Владикавказе, куда он прилетел, чтобы вручить награды военным, отличившимся в ходе военной кампании в Грузии.