Порошенко сегодня подпишет указ о демобилизации военных пятой волны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выпуска офицеров в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

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"Сегодня будет подписан еще один важный документ – указ об увольнении в течение июня-июля военнослужащих, призванных на военную службу в прошлом году во время проведения пятой очереди мобилизации2, - сказал он.