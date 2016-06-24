Порошенко сегодня подпишет указ о демобилизации военных пятой волны
12:36, 24 июня 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко намерен сегодня подписать указ об увольнении в запас в течение июня-июля военных 5-й волны мобилизации.
Порошенко обещает сегодня подписать указ об увольнении в запас военных 5-й волны / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выпуска офицеров в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
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"Сегодня будет подписан еще один важный документ – указ об увольнении в течение июня-июля военнослужащих, призванных на военную службу в прошлом году во время проведения пятой очереди мобилизации2, - сказал он.
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