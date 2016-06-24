В Раде заговорили о негативных перспективах для Украины после референдума в Британии

Такое мнение первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко высказала на своей странице в Facebook.

«ЕС трудно проходит испытание миграционным кризисом, Европу накрыл цунами евроскептицизма, там растет поддержка радикальных и популистских партий. Может ли это отсрочить безвизовый? Да, к сожалению. Сейчас в ЕС будут дуть на воду...», - заметила Геращенко.

По ее словам, серьезные внутренние проблемы «убивают рейтинги всех нынешних лидеров ЕС, заставляют сосредоточиться на ситуации внутри Евросоюза, закрыв глаза на все, что происходит за пределами».

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При этом Геращенко подчеркнула, что ослабленная и разделенная Европа, расколотая на скептиков и оптимистов, Европа, которая боится своего завтрашнего дня, является золотой мечтой Кремля.

По убеждению первого заместителя председателя Верховной Рады, какими бы ни были сложными для ЕС последствия британского референдума - для Украины это не повод опускать руки.

«Таков уж наш украинский путь - как украинские дороги - с колдобинами и ямами, зато без поребриков и всегда на Запад. Поэтому идем дальше. Требуем от ЕС выполнить обязательства о безвизовом (режиме), ожидаем пролонгации санкций против РФ, боремся за нашу евроатлантическую перспективу. Потому что другого вектора для Украины просто не существует, несмотря на все», - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза.

За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

Британия была членом ЕС в течение 43 лет.