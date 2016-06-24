"Россия страшнее ИГИЛ": Бжезинский-младший назвал ошибки США по Украине

Об этом во время слушаний в Комитете Сената по вопросам международных отношений заявил старший научный сотрудник Атлантического Совета Ян Бжезинский, пишет Украинская правда со ссылкой на Голос Америки.

Так, отвечая на вопрос, что является большей угрозой для НАТО - Россия или исламский терроризм, Бжезинский ответил: "Без вопросов, это Россия".

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"Россия накопила силы на восточных границах Альянса, она демонстрирует агрессию на уровне государства против государства, она вторглась в две страны за последние 10 лет – Грузию и Украину", - пояснил он.

Бжезинский выразил убеждение, что предоставление летального оружия Украине и Грузии не только не спровоцировало бы эскалацию, а наоборот снизило бы напряжение между Россией и НАТО. С другой стороны это осложнило бы для России военное планирование и увеличило бы риски для России в случае дальнейшей агрессии.

Он сообщил, что в Европейском союзе не все были против предоставления летального оружия Украине, и это необходимо было сделать, несмотря на возражения Германии и Франции.