Экс-генсек НАТО: Замороженный конфликт на Донбассе будет иметь разрушительный характер

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Все эти тлеющие или замороженные конфликты являются частью общей стратегии России. Она хочет держать своих соседей слабыми и зависимыми от Москвы, насколько это возможно. Поэтому я считаю, что превращение ситуации на Донбассе в тлеющий или замороженный конфликт будет иметь очень серьезные и разрушительные последствия", - заявил Расмуссен.

Читайте такжеВ правительстве надеются на утверждение НАТО 15 июня окончательного пакета помощи Украине

Экс-генсек НАТО отметил, что речь идет "о гораздо большем, чем только об Украине". Подобное можно увидеть и за пределами Украины: в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своим внештатным советником.