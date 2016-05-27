Порошенко назначил экс-генсека НАТО Расмуссена своим внештатным советником

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своим внештатным советником.

Соответствующий указ №225/2016 от 27 мая 2016 года размещен на сайте главы государства. Читайте такжеНуланд: США будут работать параллельно с "нормандской четверкой", чтобы ускорить выполнение "Минска-2" "Назначить Андерса Фог Расмуссена советником президента Украины вне штата (по согласию)", - говорится в документе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter