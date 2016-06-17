В НФ уверены, что ни одно из решений "путинского" форума в Петербурге не будет воплощено в жизнь

Об этом заявил в комментарии "Цензор.НЕТ" народный депутат Украины, член фракции "Народный фронт" Игорь Гузь.

По его словам, не стоит переживать из-за заявлений об Украине, сделанных на форуме в Санкт-Петербурге некоторыми западными политиками и экономистами. Ведь решения в отношении России принимаются совершенно другими людьми в совсем других местах. "И эти места - точно не карикатурный путинский форум", - отметил народный депутат.

"Посмотрите, кто эти заявления делает и как они интерпретируются. В частности, Генсек ООН Пан Ги Мун сделал сомнительное заявление, на которое уже справедливо отреагировал представитель Украины в ООН Ельченко", - Отметил Гузь.

"Путин любит возить к себе в качестве свадебных генералов политиков-лузеров из прошлого. Они, очевидно бесплатно, создают для внутрироссийской пропаганды иллюзию поддержки действий Москвы в мире. В частности, в этом году приезжал давний друг Путина Саркози. Пусть визит и заявления на экономическом форуме отдельных западных политиков останутся на их совести", - подчеркнул Игорь Гузь.

Он также добавил, что темы, которые поднимаются на форуме - "Северный поток-2", роль России в урегулировании ею же спровоцированных конфликтов и политических кризисов и т.д. - это компоненты гибридной войны Путина, а не серьезная дискуссия об экономическом развитии России.

"Режим Путина все равно падет. И главная заслуга в этом будет именно Украины", - резюмировал народный депутат.