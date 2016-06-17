ЕС и ООН запустили проект улучшения работы Верховной Рады стоимостью 1,3 миллиона евро

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии начала работы проекта, которая состоялась с участием председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский отметил, что этот важный проект направлен на поддержку ВР в реформировании внутренних структур и повышение качества украинского законодательства.

Новый проект “Рада за Европу” будет способствовать процессу превращения Верховной Рады в современный, действенный, прозрачный, законодательный орган с высоким уровнем доверия, в институт, который будет эффективно реагировать на потребности граждан и будет способен быстро адаптироваться в сложных политических, экономических и социальных реалиях, и добавил, что в этой работе будут помогать международные эксперты.

Общий бюджет проекта составляет 1,3 млн евро.

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Что касается проекта, Томбинский, в частности, отметил введение новой модели рабочих процессов для подготовки законопроектов на основе лучших европейских практик. Кроме того, речь пойдет о реструктуризации и оптимизации функционирования парламентских комитетов, разработке системы для категоризации приоритетного законодательства и упрощения процедуры принятия законопроектов.

«Внедрение системы внутреннего и внешнего мониторинга качества законодательства и прогресса реформ. Экспертная поддержка и специализированные тренинги по вопросам европейской интеграции и политики ассоциации. Разработка комплексной стратегии в отношении человеческих ресурсов для секретариата ВР”, - добавил глава представителя ЕС.

Также речь идет о предоставлении рекомендаций по борьбе с “кнопкодавством”, проведении опросов общественности по поводу работы парламента; поддержке внедрения направлений плана открытости парламента; проведении двух пилотных коммуникационных проектов по работе ВР в Киеве и регионах.

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В свою очередь постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер отметил, что цель проекта будет достигаться путем реализации трех основных компонентов. Первый, отметил он, - это согласование самого процесса подготовки законодательства, второй - это оказание поддержки секретариату парламента для обеспечения его эффективной работы. А третий компонент, добавил Уокер, - это содействие Верховной Раде в ведении диалога с обществом, что будет способствовать лучшему пониманию работы парламента.

Парубий, Томбинский и Уокер подписали Письмо о намерениях между ВР, Представительством ЕС и Программой развития ООН в Украине, где речь идет о намерениях повышать институциональную действенность парламента с целью, в частности, улучшения качества законодательства, мониторинга его эффективного внедрения, а также преобразования ВР в “образцовый государственный институт и двигатель процесса реформ”.

В письме также отмечается, что представительство ЕС и ПРООН приняли на себя обязательства поддерживать мероприятия по реформированию ВР в рамках проекта “Совет за Европу: укрепление потенциала и потенциала Верховной Рады Украины” за финансирование ЕС.