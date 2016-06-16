Парубий утверждает, что сегодняшней работе Рады помешал не футбол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире "5 канала", отвечая на вопрос об отсутствии сегодня в парламенте значительного количества депутатов, часть из которых якобы улетела на футбол во Францию.

"То, что Верховная Рада сегодня не работала после 13.00, было связано не с футболом, на самом деле, а было связано с тем, что была политическая позиция одной из крупнейших фракций -" Народного фронта ". Они заявили, что, если закон о спецконфискации не будет принят, который обеспечит средства на армию, - "Народный фронт" сказал, что он откажется участвовать в голосовании", - сказал спикер.

Он заверил, что даже в конце дня в сессионном зале было достаточно голосов для принятия решений.

"Просто политическая позиция фракции "Народный фронт", а напомню, еще "Радикальная" фракция, которая блокирует парламент - фактически, вот эти политические действия сделали невозможной работу Верховной Рады Украины", - отметил Парубий.

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Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание Верховной Рады досрочно закрыто из-за малого количества депутатов в зале.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что по требованию ряда народных депутатов проведет рейтинговое голосование, чтобы выяснить, сколько парламентариев находится в сессионном зале.

Во время рейтингового голосования выяснилось, что депутатов меньше 226. В частности, «за» проголосовали - 176, 19 – «против», воздержались - 18.

Сначала Парубий отметил, что в зале 200 народных депутатов, затем исправился, что 212, но, если сложить вместе количество голосов «за», «против» и «воздержался», речь идет о 213 народных депутатов.

Парубий отметил, что в такой ситуации парламент не может принимать решения, поскольку для результативного голосования необходимы голоса, минимум, 226 народных депутатов.

В начале вечернего заседания Верховной Рады зарегистрировались 332 народных депутата, но реально в сессионном зале присутствуют чуть более 150.

Сегодня на условиях анонимности один из народных депутатов сообщил УНИАН, что группа парламентариев в 13.00 вылетает чартерным рейсом на Евро-2016 во Францию, где в рамках финальной части Евро-2016 состоится матч между сборными Украины и Северной Ирландии.

Игра началась в 19.00.