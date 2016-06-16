Вечернее заседание Рады: количество зарегистрированных депутатов вызвало смех у парламентариев

Как передает корреспондент УНИАН, когда происходила электронная регистрация парламентариев и табло показывало присутствие большого количества депутатов, в полупустом зале раздавался смех депутатов, поскольку на самом деле такого количества парламентариев на заседании ВР нет.

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Сегодня на условиях анонимности один из народных депутатов сообщил УНИАН, что группа парламентариев в 13.00 вылетает чартерным рейсом на Евро-2016 во Францию, где в рамках финальной части Евро-2016 состоится матч между сборными Украины и Северной Ирландии.

Игра начнется в 19.00.