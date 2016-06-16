Вечернее заседание Рады: количество зарегистрированных депутатов вызвало смех у парламентариев
16:23, 16 июня 2016Политика
2471 0
На вечернем заседании Верховной Рады зарегистрировались 332 народных депутата, но реально в сессионном зале присутствуют чуть более 150.
Реально в сессионном зале присутствуют чуть более 150 нардепов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, когда происходила электронная регистрация парламентариев и табло показывало присутствие большого количества депутатов, в полупустом зале раздавался смех депутатов, поскольку на самом деле такого количества парламентариев на заседании ВР нет.
Читайте такжеНардепы могут прогулять завтрашнее вечернее заседание Рады из-за работы "в заграничном избирательном округе"
Сегодня на условиях анонимности один из народных депутатов сообщил УНИАН, что группа парламентариев в 13.00 вылетает чартерным рейсом на Евро-2016 во Францию, где в рамках финальной части Евро-2016 состоится матч между сборными Украины и Северной Ирландии.
Игра начнется в 19.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter